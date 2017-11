André Mendes dá a cara pelos direitos da comunidade LGBTI no projecto Jovem Autarca

Aos 16 anos de idade, André Mendes, jovem transexual, é candidato ao Projecto Jovem Autarca, onde apresenta um plano que visa o combate à discriminação e isolamento da comunidade LGBTI (acrónimo para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgéneros, transgéneros e intersexuais) no concelho de Santa Maria da Feira. “Sou um aluno transexual e por essa razão quero lutar não só pelos direitos das pessoas transexuais, mas sim pelos direitos de toda a comunidade LGBTI, visto que em pleno século XXI ainda existe desconhecimento e discriminação por parte da comunidade municipal, bullying e exclusão de jovens LGBTI nas escolas e, para além disso, as escolas não estão preparadas para receber jovens transexuais” – ouve-se no vídeo promocional de campanha, disponível ao público no canal de Youtube do Gabinete da Juventude do Município.

O estudante da Escola Coelho e Castro, em Fiães, define-se, no vídeo, como “um rapaz preso num corpo de rapariga”, e já tem pensadas as principais medidas de actuação junto das escolas para evitar o preconceito sentido pela comunidade LGBTI.

