Andrea Domingos, número dois do PAN pelo distrito de Aveiro, em Entrevista

Nas Legislativas de 2015, o Partido das Pessoas, Animais e Natureza (PAN) alcançou o sexto lugar a nível nacional, conquistando pela primeira vez a eleição de um deputado no Parlamento, aglomerando mais de 75 mil intenções de voto. Quatro anos depois, as expectativas são ainda maiores, e as setas estão apontadas à “eleição de um deputado por Aveiro”. Andrea Domingos, número dois do PAN pelo distrito de Aveiro, é natural de Angola, mas reside em Santa Maria da Feira desde 2008. Ao contemplar o distrito, a candidata considera essencial uma “grande articulação entre o poder central e o poder local”, para que se possam criar “consensos e compromissos sérios”. Quanto ao programa eleitoral do PAN, os focos estarão em áreas como o “combate à corrupção, ambiente, agricultura, saúde ou protecção animal”, já que “só com políticas eficientes e corajosas iremos a tempo de responder ao ponto de não retorno fixado pelo Planeta” – considera Andrea Domingos.

Qual é a sua ligação a Santa Maria da Feira? Sou natural de Angola, mas desde que me recordo o local onde vivi mais tempo foi na Figueira da Foz. Vim para estas cidade em 2008, para estar mais perto do meu marido.