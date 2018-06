Animais: O grande desafio do futuro

A aproximação do Verão é, tendencialmente, sinal de mais movimento para associações e canis municipais. Com a chegada do bom tempo, as portas abrem-se para os seres de quatro patas, que vão aparecendo à porta das várias instituições, muitas vezes deixados em sacos de plástico ou atirados por cima dos portões, durante a noite. Os meses que antecedem Setembro funcionarão como período de adaptação à nova lei que proíbe o abate, mas os casos errantes continuam a acumular as estatísticas, e as respostas para fazer frente a esta nova realidade continuam a ser escassas. O Jornal N conversou com Susana Silva e Joaquim Santos Costa, responsáveis pelo Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (CIAMTSM) e com Paulo Santos, Encarregado-Geral da Aanifeira, para perceber por onde poderão passar as soluções para um flagelo que Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, já classificou como sendo “o grande desafio” dos tempos futuros.

