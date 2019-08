Anunciada a campanha municipal para animais de companhia

Medida prevê a esterilização e implementação de microchips gratuitos

O Município de Santa Maria da Feira tem em vigor, até 30 de setembro, um programa municipal de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, livre de custos para os munícipes. Uma forma de controlar a sobrepopulação animal e que contribui para a saúde e bem-estar dos mesmos.

Aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara, o programa municipal de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia do Município de Santa Maria da Feira, intitulado “Não ao Abandono | Sim à Esterilização”, já tem as candidaturas abertas. O programa vem no seguimento da Lei n.º 27/2016 que incumbe os municípios de promover campanhas de esterilização de animais errantes como medida de maior eficácia no controlo da sua sobrepopulação.

A Câmara comparticipará em 100% a esterilização e identificação eletrónica de cães e gatos, o que significa que os munícipes não terão qualquer custo com esta tarefa levada a cabo no Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, localizado em Oliveira de Azeméis. Todos os munícipes com residência no concelho de Santa Maria da Feira que detenham cães ou gatos, e que reúnam as condições de elegibilidade prioritárias, podem candidatar-se até ao dia 30 de setembro, sendo dado o apoio logístico necessário, nomeadamente ao nível de transporte. As cirurgias serão agendadas até ao dia 31 de dezembro de 2019.

