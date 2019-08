Anunciada a campanha municipal para animais de companhia

O Município de Santa Maria da Feira tem em vigor, até 30 de setembro, um programa municipal de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, livre de custos para os munícipes. Uma forma de controlar a sobrepopulação animal e que contribui para a saúde e bem-estar dos mesmos.

Aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara, o programa municipal de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia do Município de Santa Maria da Feira, intitulado “Não ao Abandono | Sim à Esterilização”, já tem as candidaturas abertas. O programa vem no seguimento da Lei n.º 27/2016 que incumbe os municípios de promover campanhas de esterilização de animais errantes como medida de maior eficácia no controlo da sua sobrepopulação.