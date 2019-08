Emídio Sousa critica “secretismo” na elaboração da lista de candidatos do distrito

Líder do PSD-Feira referiu que “as coisas estão a ser feitas sem qualquer respeito” e que “não pomos hipótese de Amadeu Albergaria ir abaixo do quinto lugar”

O Presidente da concelhia do PSD de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, criticou, na passada terça-feira (30 de julho), o “secretismo” que afirmou existir na constituição da lista de candidatos a deputados do partido no distrito de Aveiro.

“Estamos muito preocupados porque no distrito de Aveiro ninguém sabe de nada. Não houve nenhuma reunião a indicar-nos quais eram as opções e estou a temer que este secretismo na lista de Aveiro seja um mau prenúncio”, referiu à Agência Lusa, o edil, Emídio Sousa.

O líder do PSD da Feira afirmou ainda que “até agora” não teve qualquer informação da distrital que é liderada por Salvador Malheiro, vice-presidente de Rui Rio, quanto à lista proposta. “Estou estupefacto, isto nunca aconteceu. As coisas estão a ser feitas sem qualquer respeito pelas indicações das concelhias, designadamente da concelhia da Feira que representa 20% dos votos do distrito”, vincou Emídio Sousa, que Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.