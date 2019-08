Viagem Medieval acessível: “experiências únicas para todos”

Interpretações de espetáculos em Língua Gestual Portuguesa e empréstimo gratuito de cadeiras de rodas são algumas das propostas da organização do evento

Este ano, pela primeira vez, a organização da Viagem Medieval em Terras de Santa Maria preparou uma Caça ao Tesouro Medieval Acessível, com duas edições. A primeira decorreu no passado dia 3 de agosto e contou com a participação de 17 pessoas, sendo que 6 pertencem à Divisão Juvenil da Associação de Surdos do Porto. A outra edição da Caça ao Tesouro Medieval Acessível decorreu no dia 10 de agosto, na Praça da Nau.

A Viagem Medieval em Terras de Santa Maria “é acessível e disponibiliza visitas guiadas inclusivas com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, visitas orientadas em mobilidade reduzida e também visitas orientadas para invisuais”. Os espetáculos “Era Uma Vez… D. Fernando”, “O Chamamento” e o “Festim Real” são também apresentados como “inclusivos”, sendo acompanhados, em datas específicas, por interpretação em Língua Gestual Portuguesa. As datas e os respetivos horários estão disponíveis na Loja Interativa de Turismo.

