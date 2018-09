Apreensão de calçado contrafeito

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, apreendeu, no passado dia 8 de setembro, 82 pares de calçado contrafeito, em São João de Ver. A ação foi efetuada no decorrer de uma fiscalização rodoviária, tendo o material sido detetado no interior de uma viatura conduzida por um feirante, de 31 anos. Na bagageira continha diversas embalagens com calçado desportivo que ostentavam logótipos de diversas marcas registadas. O indivíduo foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo o crime participado ao Ministério Público de Santa Maria da Feira.