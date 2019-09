Arguidos de burla ao Montepio condenados a pena de prisão

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou no passado dia 10 de setembro, terça-feira, quatro pessoas num processo por burla na obtenção de créditos que lesou a Caixa Económica Montepio Geral em 2,8 milhões de euros, com penas entre seis e 12 anos de prisão.

O Tribunal deu como provado que os arguidos – com idades entre os 44 e 68 anos – levaram o banco Montepio a conceder créditos a particulares e empresas que não vieram a ser pagos, apropriando-se de cerca de 1,1 milhões de euros. Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que, com esta conduta, os arguidos lesaram a instituição em cerca de 2,8 milhões de euros, um valor que fica aquém dos seis milhões de euros que constavam na acusação do Ministério Público (MP).