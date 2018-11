Assalto à mão armada

Foi na madrugada da passada quarta-feira, entre as três e as quatro da manhã, que a loja de roupa “Damagic”, situada na Rua Comendador Sá Couto, em Santa Maria da Feira, foi assaltado por cinco indivíduos munidos de arma de fogo. O proprietário aponta para prejuízos “não inferiores a 30 mil euros”, tendo sido levadas várias peças do inventário e do armazém do estabelecimento. “Um assalto feito à mão armada, em pleno centro da cidade, é algo assustador. Se, por acaso, alguém vinha a passar na rua àquela hora, corria o risco de levar um tiro. É surreal” – afirmou o proprietário, ao Jornal N.

O caso terá sido presenciado por vários vizinhos. O responsável pela loja afirmou que a viatura utilizada para o assalto, um Mercedes Classe E, foi colocada à venda na plataforma OLX na terça-feira, dia anterior ao assalto, pelas 10h30. Depois da viatura ter parado à porta do estabelecimento, um indivíduo “entroncado, de carapuço e armado” terá ficado parado à sua frente, enquanto dava instruções aos restantes participantes. A impressora da loja foi arrancada e colocada a segurar a porta do armazém enquanto a roupa era transportada para o exterior. O sistema electrónico da loja também terá sido manipulado pelos assaltantes, algo que o proprietário notou depois de registar uma anomalia no alarme. A rede wireless, que existe na loja há três anos, também foi alterada. “Tentei ligar o meu telemóvel à rede da loja, que é a mesma há 3 anos, e pediu-me para colocar a password de novo. Devem ter feito reset aos aparelhos, e mexido com todo o equipamento electrónico” – avança o proprietário.

A PSP de Santa Maria da Feira esteve no local e tomou conta da ocorrência. As investigações prosseguem, com a análise de imagens gravadas num estabelecimento vizinho.