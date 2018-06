Assembleia de Crianças – Uma Pequena Grande Iniciativa

Na semana em que se celebrou o Dia Mundial da Criança, o Jornal N foi conhecer um projecto feito exclusivamente por estas “pessoas de palmo e meio”.

A Assembleia de Crianças de Santa Maria da Feira tem doze anos. Foi “trazida” para o concelho pelo, à data, vereador do Pelouro da Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria, que, numa viajem que fez a Joué – Lés – Tours, cidade do centro de França, teve conhecimento do projecto e decidiu implementá-lo na “Terra fogaceira”.

Está, desde o início, integrado no CREM (Centro de Recursos Educativo Municipal) e o mote, esse, também se manteve o mesmo: Aqui Decides Tu!

Leia mais na edição impressa do Jornal N.