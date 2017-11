A nova equipa do projecto Assembleia de Crianças tomou posse no dia 23 de Novembro, na Biblioteca Municipal, numa sessão marcada pela apresentação do trabalho do último ano lectivo e despedida dos elementos cessantes. “Estamos a formar uma geração mais preparada e mais capaz, com um sentido crítico mais apurado e maior sentido de comunidade”, considerou o presidente da Câmara, Emídio Sousa.