Assembleia de Freguesia aprova mudança sem unanimidade

No passado dia 16 de Outubro, a Assembleia de Freguesia de Milheirós de Poiares aprovou e votou, com um manancial de cinco votos contra quatro, a desanexação da freguesia do concelho de Santa Maria da Feira e a sua integração em São João da Madeira. As intenções do Movimento “Mais Milheirós”, encabeçado pelo presidente da Junta de Freguesia, Manuel Melo, acabaram por se sobrepor por um único voto ao restante executivo PSD, que completa o leque da Assembleia. Mais de meia centena de cidadãos acabou por ficar à porta da sala onde a reunião teve lugar, por falta de espaço para que pudessem assistir às intenções de voto contabilizadas. A votação não foi de carácter vinculativo.

