Até Domingo: Há festa na Hyundai

Após o sucesso da primeira edição, em 2017, o Hyundai Free Pass está de volta em toda a rede de concessionários da marca coreana, a partir da próxima quinta-feira. Durante quatro dias, todos os condutores terão acesso a oportunidades e ofertas exclusivas, naquele que é o único festival automóvel, em Portugal, para todas as marcas.

Além da oferta de um check-up e lavagem, os participantes terão ainda acesso a vantagens exclusivas em viaturas novas e de serviço, até 7.500 euros, e condições especiais de financiamento. Haverá ainda descontos em serviços de após-venda, como 25% de desconto em acessórios e 15% de desconto em peças e mão-de- obra.

O Hyundai Free Pass tem como objetivo promover o contacto de todos os condutores com a Hyundai, dando, assim, a conhecer as diversas vantagens da marca. Recorde-se que a Hyundai é a única marca automóvel a oferecer uma garantia sem limite de quilómetros e check-ups gratuitos, durante cinco anos. A entrada é livre, mediante marcação através do número 800 500 505 (chamada gratuita) ou em freepass.hyundai.pt agendando visita ao concessionário Litocar em Santa Maria da Feira.