Ave de rapina devolvida ao seu habitat natural

Iniciativa promovida pela Câmara Municipal decorreu junto à Casa do Moinho, no passado dia 9 de outubro

Na passada quarta-feira, 9 de outubro, uma ave de rapina pouco comum, Açor, foi devolvida ao seu habitat natural. A iniciativa, que tomou lugar às 10h00, junto à Casa do Moinho (envolvente às piscinas de Santa Maria da Feira), é da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, em parceria com o Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Gaia, e que pretendeu assinalar, de forma simbólica, o Dia Mundial do Animal e o Dia do Médico Veterinário.

Foi perante o olhar atento e curioso das crianças de duas salas do Centro Infantil de Santa Maria da Feira que o vereador do Pelouro do Ambiente, Vítor Marques, devolveu um Açor ao seu habitat natural.

