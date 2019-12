Barbearia de Argoncilhe arrecada 3.º lugar em Campeonato Francês

Evento internacional aconteceu em Lyon

A Barbearia Moderna, sita na Rua do Sol, em Argoncilhe, arrecadou o terceiro lugar no “Championnat de France de Barbier 2019”, um torneio internacional que aconteceu em Lyon, França, dedicado aos melhores e mais entusiastas barbeiros de profissão. A dupla de barbeiros feirenses Amadeu Pereira e Jorge Pereira, pai e filho, junta assim mais um galardão ao conjunto de prémios arrecadados durante o passado recente, tendo já conquistado distinções no Campeonato do Mundo OMC, Campeonato Ibérico em 2018 e 2019 e ainda no Campeonato de Portugal.

