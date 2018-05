Basqueiral: dose dupla para acordar Santa Maria de Lamas

O Basqueiral – Festival de Música Urbana, regressa a Santa Maria de Lamas para dois dias de animação e muita música à mistura. Em 2018, o evento abandona o Parque de Mini-Golf, e é nos Jardins do Parque de Santa Maria de Lamas que toda a magia acontece, a 15 e 16 de Junho. No entanto, não é só em território lamacense que as surpresas acontecem: a acompanhar as 15 bandas que compõe o cartaz e tocam os campos da electrónica, metal, rock, indie punk ou até a world music e o hip-hop, há a estreia de novos espaços, como o Basqueiral Júnior. Esta nova área será dedicada aos mais novos e às suas famílias, e a sua dinamização estará ao encargo do Serviço Educativo do Museu de Santa Maria de Lamas, com actividades lúdicas e pedagógicas em torno da música, de forma a apurar os sentidos e estimular a criatividade dos participantes.

O Museu e os Jardins envolventes vão munir-se de novas roupagens visuais, sonoras e interactivas, que compõe uma outra das novas dinâmicas da edição de 2018: o BASQUEIRART. Esta será uma curadoria da Companhia Persona, que contará com a colaboração não só do Museu, mas também dos alunos do Colégio de Lamas, das turmas de Artes Visuais, Multimédia e Electrónica, com actividades lúdicas e pedagógicas, que visam estimular os sentidos e apelar à criatividade dos participantes.

