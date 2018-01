Bispo de Pemba visita Rosto Solidário

O Bispo da Diocese de Pemba, em Moçambique, D. Fernando Luís, Missionário Passionista nascido no Brasil, na sua passagem por Portugal teve a oportunidade de visitar Rosto Solidário no dia 15 de Janeiro. Este foi um encontro há muito desejado por ambas as partes, em que foram lançadas várias pontes para possibilidades futuras de trabalho em Moçambique, a partir do envio de voluntários e do desenvolvimento de projectos integrados com vista ao desenvolvimento, a partir de uma efectiva cooperação entre ambas as partes.