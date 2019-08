Bloco de Esquerda propõe a requalificação integral da Linha do Vouga em 4 anos

BE admite que proposta “é possível do ponto de vista orçamental e económico” e “mais do que necessária do ponto de vista social e local”

O Bloco de Esquerda (BE) referiu num comunicado de imprensa que existem as condições orçamentais e financeiras no país para que a linha do Vouga comece a ser integralmente requalificada, acrescentado que “existe uma necessidade evidente que justifica essa requalificação”.

Segundo Moisés Ferreira, deputado do BE e cabeça de lista às eleições legislativas pelo distrito de Aveiro, “isto só prova que a linha do Vouga é muito procurada e poderia ser muito mais, durante todo o ano, se correspondesse às necessidades da população. Nos meses de verão são muitas centenas de pessoas que circulam nesta linha, sobrelotando muitas vezes a capacidade do comboio e obrigando até a CP a fretar autocarros”.