A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira anunciou a abertura das candidaturas para o programa Bolsas de Estudo, de 1 de Outubro a 30 de Novembro de 2017. Os estudantes do ensino secundário e superior do concelho de Santa Maria da Feira, com comprovada carência económica e aproveitamento escolar, podem candidatar-se ao programa que lhes permitirá prosseguir os seus estudos.

