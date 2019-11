Bombeiro ferido em colisão entre carro e ambulância

Veículo de socorro seguia em marcha de urgência, com sinalização sonora e luminosa, aquando do embate em Arrifana

No passado dia 2 de novembro, duas pessoas ficaram feridas, entre as quais um bombeiro, numa colisão entre uma ambulância dos bombeiros de São João da Madeira e um carro num cruzamento em Arrifana. As vítimas foram hospitalizadas.

Segundo as informações apuradas pelo Correio da Manhã, o alerta aos bombeiros de Arrifana foi dado às 12h30 para uma colisão numa zona de semáforos da Rua Terras de Santa Maria. Além do bombeiro que sofreu escoriações, também uma mulher, de 77 anos, que seguia no carro que colidiu com o veículo de urgência, foi hospitalizada.

