No passado dia 23 de Agosto, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira resgataram um gato bebé do cimo de uma árvore, situada na Zona Industrial do Roligo, em Espargo. O alerta terá sido formalizado por trabalhadores da construção civil, depois de verificarem que o gato não conseguia descer. No local estiveram 5 operacionais e uma viatura. Após ter sido resgatado, o animal foi levado para o quartel, tendo sido já dado para adopção.