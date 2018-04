Bombeiros de Lourosa celebram meio século de serviço

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lourosa celebra 50 anos de dedicação no próximo dia 8 de Abril, domingo, com um programa repleto de actividades que começam logo pela manhã. As celebrações têm início às 09h00, com o hastear das bandeiras, seguindo-se uma Cerimónia de Homenagem a todos os falecidos que contribuíram para o crescimento da Associação no último meio século.

Ainda da parte da manhã, será levada a cabo a Cerimónia em Parada e a Eucaristia evocativa do 50º aniversário, que fecha o período matinal, com início marcado para as 10h30 na Igreja Matriz de Lourosa. A tarde começará pelas 14h45, com a Formatura Geral e Recepção às Entidades Convidadas, e às 15h15 está marcada uma Cerimónia de descerramento do Memorial alusivo ao Cinquentenário da Associação, a ser evocada pelo presidente da Câmara, Emídio Sousa. Às 17h00 ocorrerá o Desfile Distrital, Apeado e Motorizado na Avenida de Lourosa, e às 18h00 o dia será encerrado com um Lanche Convívio.