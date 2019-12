Bruno Costa eleito Jovem Autarca de Santa Maria da Feira

Bruno Costa, 15 anos, aluno do Agrupamento de Santa Maria da Feira, foi eleito o Jovem Autarca para 2019/2020

Os resultados eleitorais da sexta edição do projeto Jovem Autarca foram anunciados, a 26 de novembro, numa cerimónia realizada no Europarque, sobre a qual tomou posse o novo Executivo Jovem, Bruno Costa.

Além do jovem presidente eleito, foram também eleitos os vereadores Nicole Silva, de 14 anos, aluna do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa (segunda candidata com mais votos) e Joaquim Faria, de 14 anos, aluno do Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (terceiro candidato mais votado). Após a tomada de posse, o Jovem Autarca recebeu o testemunho das mãos do presidente cessante, Bruno Souza.

O Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e a vereadora do Pelouro da Juventude e Educação, Cristina Tenreiro, marcaram presença nesta sessão, conduzida pelo presidente da Assembleia Municipal, Amadeu Albergaria.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.