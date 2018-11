CAFAP celebra 11 anos em Terras Feirenses

O Centro de apoio familiar e acompanhamento parental (CAFAP) “Quinta do Ribeiro”está há 11 anos em Santa Maria da Feira. Antes em Lobão a sua sede está, atualmente, localizada no complexo habitacional do Balteiro, em pleno centro feirense, desde 2015, aquando do reajustamento das instalações de Lobão. O Jornal N esteve à conversa com Ana Vita, assistente social e diretora técnica da instituição e com Joana Brinca, coordenadora do primeiro e único livro da instituição, lançado este mês, o “Com famílias nos entedemos” e conta-lhe mais acerca desta instituição que, com apenas 11 anos por terras feirenses e com uma equipa de 5 elementos, já ajudou, apoiou e reintegrou muitas famílias.

