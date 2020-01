Uma casa que conta com 76 anos de história, tradição e identidade situada em Santa Maria da Feira. Produz e vende fogaça desde sempre. Diogo Almeida é o gerente do espaço há 10 anos mas há 52 que marca presença no café. É na Rua Doutor Roberto Alves, nº 40 que o Café Castelo faz tudo tradicionalmente. “Tudo o que aqui faço é de maneira tradicional” explica Diogo Almeida. Desde que assumiu a gerência do espaço, Diogo Almeida, tem como objetivo a continuação da essência da casa.