“Café com os Avós” prossegue pelas freguesias do concelho

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, prossegue com as suas visitas aos mais velhos e sós do concelho, no âmbito da iniciativa “Café com os Avós”. O autarca pretende sensibilizar a população e instituições locais para a importância de um olhar cada vez mais atento dos vizinhos, mas faz questão de dar o exemplo, disponibilizando regularmente uma hora do seu dia, para visitar um idoso em casa.

O objetivo é percorrer todas as freguesias do concelho, na expectativa de que outras pessoas e instituições locais reforcem a vigilância diária junto daqueles que vivem sós e mais isolados e, se possível, que disponibilizem um pouco do seu tempo para um momento de companhia.

“Uma passagem à porta de casa do idoso para dar os bons dias ou um simples telefonema a perguntar se está tudo bem podem fazer toda a diferença para quem passa os dias sozinho”, alerta Emídio Sousa, que recentemente visitou uma idosa, de 82 anos, residente na freguesia de Canedo.

