Câmara aposta mais de 5 milhões de euros em iluminação pública

Abertura de concurso público para a instalação de novas luminárias LED

A Câmara de Santa Maria da Feira vai abrir concurso público para continuar a renovar a iluminação pública local, anunciando hoje 5,3 milhões de euros para substituirá mais 25.000 luminárias obsoletas. “A nossa fatura global com iluminação pública era superior a três milhões de euros por ano, mas já fizemos alguma poupança com as intervenções realizadas até agora e, no final, depois de tudo substituído, a expectativa é de possamos reduzir em 50% ou mais essa despesa e que todo o investimento seja recuperado em três ou quatro anos”, declarou à o presidente da câmara, Emídio Sousa. Em causa está uma estratégia faseada com que o município da Feira quer melhorar a eficiência energética da rede de iluminação pública dos 213 quilómetros quadrados do concelho, onde entre janeiro e agosto de 2019 a autarquia já investiu 1,1 milhões de euros para substituir 7.000 luminárias.

A avaliar pelos objetivos visados com a anterior operação, que estimava que a mudança desses 7.000 pontos de luz para tecnologia mais eficiente permitiria uma poupança superior a 437.000 euros por ano nas freguesias intervencionadas, espera-se agora que a empreitada seguinte corte mais 1,5 milhões de euros à fatura anual de iluminação pública.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.