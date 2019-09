Câmara define Apoios de ação social escolar para próximo ano letivo

Nas vertentes de material escolar, transportes e refeições servidas

Por forma a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos do ensino básico e secundário, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou já os apoios a atribuir no ano letivo 2019/2020, no âmbito da ação social escolar.

Para aquisição de material escolar, os auxílios económicos municipais fixam-se, para os alunos contemplados com o escalão A/B, em 40 euros para os 1.º e 2.º ano de escolaridade, e em 50 euros para os 3.º e 4.º ano. Para os alunos inseridos no escalão C, o apoio será de 20 euros nos 1.º e 2.º ano de escolaridade, e de 25 euros, nos 3.º e 4.º anos. Os alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (são posicionados no escalão mais favorável, independentemente do escalão de abono de família em que o agregado familiar esteja posicionado e apoio para tecnologias de apoio). A este valor acresce 25 euros para as tecnologias de apoio, a todos os alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade.

O valor das refeições servidas nos refeitórios escolares a todos os alunos dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico para o ano letivo 2019/2020 é: gratuito para alunos contemplados com o Escalão A/Escalão 1 da Segurança Social, 0,73 euros para alunos inseridos no Escalão B/Escalão 2 e para os restantes alunos 1,46 euros por refeição.

