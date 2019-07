Câmara Municipal concede apoio para requalificação de Polidesportivo

Pedido do Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense

Tendo já adquirido o relvado sintético, o Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense submeteu um pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para suportar as despesas relacionadas com a sua aplicação. No âmbito da sua política de promoção da prática desportiva, a Autarquia concedeu um apoio no valor de 8 mil euros.

Leia mais na edição de segunda-feira do Jornal N.