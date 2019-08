Câmara Municipal substitui garrafas de plástico por reutilizáveis

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira deixou de disponibilizar garrafas de plástico nas reuniões do executivo, substituindo-as por garrafas reutilizáveis e copos de vidro com água da torneira.

“A preocupação prende-se com a importância de contribuir para a efetiva eliminação do uso de plástico do nosso dia-a-dia, em mais um passo, aplaudido e apoiado por todo o executivo, no caminho da defesa do meio ambiente”, referiu o Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa.

