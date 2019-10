Câmara prevê dois milhões de euros para requalificar cais de Porto Carvoeiro

O município de Santa Maria da Feira irá requalificar o cais de Porto Carvoeiro, povoado da freguesia de Canedo classificado como Aldeia de Portugal, para facilitar ancoragem comercial e privada nessa margem do rio Douro. O Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, afirmou que “o projeto concretiza uma ambição do território com cerca de 20 anos e vai permitir, além da requalificação do cais, também uma regeneração urbana muito significativa naquele núcleo habitacional”.

Com um custo estimado em cerca de dois milhões de euros, a obra vai ser objeto de uma candidatura a fundos comunitários em novembro, sendo que a comparticipação a atribuir ao projeto corresponderá à componente financeira da autarquia, numa percentagem máxima de 85%, e “a parte não financiada será suportada pela APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo”. A expectativa da Câmara da Feira é que a obra possa arrancar em 2021 e ficar concluída entre meados de 2023 e 2024.

O projeto já definido prevê a construção de “um cais fixo com 70 metros de comprimento”, no qual possam acostar embarcações turísticas e comerciais, e ainda a criação de “um cais flutuante com 72 metros”, para receber cerca de 20 embarcações de recreio e de pesca. Com esse objetivo em vista, a margem costeira da aldeia avançará cerca de 14 metros em direção ao rio, graças à criação de um terraplano com cerca de 1.700 metros quadrados. Será nessa nova superfície que se situará, a montante, o cais para embarcações turísticas e comerciais, e, a jusante, o destinado a barcos de pesca e recreio.