Caminhar lado a lado com a saúde

Chama-se “walk with a doc” – traduzido em português para “caminhar com um doutor” e é uma caminhada em que a principal missão é, como afirmam na sua página da internet,

“incentivar a atividade física saudável em pessoas de todas as idades e reverter as consequências de um estilo de vida sedentário, a fim de melhorar a saúde e o bem – estar do país em que se insere”.

As termas das caldas de São Jorge são o primeiro balneário termal da Península Ibérica a aderir ao projeto e o Jornal N acompanhou no passado sábado, dia 14 de julho, a caminhada pioneira da iniciativa que decorreu nos passadiços anexos à instância termal.

Era sábado de manhã. Segundo sábado de Julho. O tempo parecia chamar a chuva. Nada que impeça o desporto e a promoção de um estilo de vida saudável aos cerca de vinte caminhantes que lá se deslocaram, vindos de toda a parte, utentes das termas e não só. Pelas 09h00 da manhã ao lado das termas das Caldas de São Jorge já se encontravam adeptos das caminhadas prontos para uma manhã de exercício saudável.

De sapatilhas nos pés e equipamento devidamente adequado, o público aderente distingue-se pela sua diversidade. Vemos seniores, adultos, jovens e crianças e até casais com filhos em carrinhos de bebé. Isto porque, ao longo de 3 km (duração da caminhada) o percurso é classificado como simples, adaptável a todos e porque cada um pode caminhar ao seu ritmo, desde que caminhe e termine o percurso sem lesões.

O doutor acompanhante desta iniciativa chama-se Pedro Prata. É médico de Medicina Geral e Familiar e, para Teresa Vieira, administradora das Termas das Caldas de São Jorge, a “pessoa ideal para acompanhar todos os participantes neste caminhada”, uma vez que o seu percurso profissional passou e passa muito pela Medicina Desportiva.

