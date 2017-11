Campanha para Jovem Autarca já arrancou

A campanha para o quarto Jovem Autarca do concelho arranca na próxima segunda-feira, dia 6 de Novembro, e decorre até ao dia 25. No dia 27 de Novembro terá lugar o acto eleitoral nas 11 escolas básicas e secundárias. No dia seguinte, é conhecido o vencedor, numa sessão a realizar no Europarque, às 21h00, que termina com a tomada de posse da nova equipa. São candidatos 21 jovens, mais sete que na edição anterior, com idades entre os 13 e os 17 anos.

As 10 escolas representadas nesta edição do Jovem Autarca são a EB e Secundária Coelho e Castro, Fiães (4 candidatos); EB de Argoncilhe (2 candidatos); EB Corga de Lobão (2 candidatos); EB Fernando Pessoa, Feira (1 candidato); EB Paços de Brandão (1 candidato); EB e Secundária Santa Maria da Feira (7 candidatos); EB Arrifana (1 candidato); EB Milheirós de Poiares (1 candidato); EB Canedo (1 candidato); e EB Ferreira de Almeida, Cavaco – Feira (1 candidato).

No site do Gabinete da Juventude www.maisjuventude.cm-feira.pt está disponível toda a informação relativa ao processo de candidatura e toda a informação relativa aos 21 candidatos a Jovem Autarca e respectivos manifestos eleitorais.

