Candidaturas abertas para o PAPC 2019

Montante global de financiamento é de 145 mil euros

De 1 a 31 de outubro, decorre o período de candidaturas ao Programa de Apoio a Projetos Culturais (PAPC) do Município de Santa Maria da Feira para o ano de 2019, com um montante global de financiamento de 145 mil euros. O objetivo é fomentar a participação activa das associações culturais locais nos processos de criação e de intervenção sociocultural no território.

O Município de Santa Maria da Feira vai disponibilizar uma verba de 145.000,00€ para apoiar projetos culturais de base associativa, a serem implementados no ano de 2019. Podem candidatar-se ao PAPC todas as associações culturais com sede no Municipio de Santa Maria da Feira. As candidaturas devem ser efetuadas de 1 a 31 de outubro de 2018, através da plataforma online do Portal do Associativismo de Santa Maria da Feira: http://associativismo.cm-feira.pt. Para procederem à submissão de candidaturas, as associações devem estar previamente registadas naquele Portal, com o registo devidamente validado pelos Serviços Técnicos do Pelouro da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus.

