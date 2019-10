Candidaturas abertas para ilustração do cartaz da XI Mostra de Artes Performativas

Vencedor será anunciado a 6 de janeiro

O Município de Santa Maria da Feira volta a promover um concurso para criar a imagem da Mostra de Artes Performativas. Destinado aos alunos de Artes Visuais dos agrupamentos escolares concelhios, visa incentivar talentos e promover o espírito competitivo.

Pelo terceiro ano consecutivo, abre-se aos jovens a possibilidade de criarem a ilustração que figurará no cartaz da Mostra de Artes Performativas. No concurso, podem participar todos os alunos de Artes Visuais a frequentar os estabelecimentos de ensino do concelho de Santa Maria da Feira, participando individualmente ou em grupo.

As propostas devem ser entregues entre os dias 9 e 13 de dezembro – ficha de inscrição, ficha técnica do trabalho e breve memória descritiva do projeto a concurso – no Pelouro da Educação da Câmara Municipal, situado no edifício da Loja Interativa de Turismo de Santa Maria da Feira. A ilustração, de caráter figurativo e/ou abstrato, poderá ser de natureza plástica ou gráfica, sendo admitidas propostas de desenho, pintura, escultura, fotografia, ilustração, colagem, manipulação digital, incluindo combinações de várias técnicas.

