A Casa das Fogaças, localizada na Rua Dr. Roberto Alves, em Santa Maria da Feira, faz também parte do leque de produtores certificados da Fogaça da Feira. Flávia Gomes assumiu a gerência do espaço há dois anos, mas soma já “bastantes clientes satisfeitos”. Entre os elogios que ouve com maior frequência, direccionados à sua fogaça, recorda que lhe costumam dizer que “é muito boa”, que “se aguenta fofinha durante muitos dias” e que “não é seca”. “Já faço fogaça há duas décadas, e a receita foi alterando com o passar dos tempos. Antigamente, antes da certificação, por vezes utilizávamos outros ingredientes, como o vinho do Porto. No entanto, a certificação veio uniformizar o processo de confecção” – conta Flávia Gomes. Na altura em que adquiriu a Casa das Fogaças, a gerente decidiu no imediato que a obtenção da certificação seria prioritária, até porque “não faria sentido ter uma casa com tão bom nome, e não ser um produtor certificado”.