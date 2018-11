Centro Social de Gião celebra 7 primaveras

Inaugurado de forma oficial a 26 de Novembro de 2011, o Centro Social de Gião iniciou a sua actividade já com uma dívida bancária de 350 mil euros, decorrente da sua construção. No entanto, a carência existente na população local, relativa ao tipo de valências prestadas pela Instituição, acabou por prevalecer. Os dirigentes abraçaram a missão de trazer à população de Gião, e dos territórios limítrofes, os serviços de Creche, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. O factor da procura foi relevante para a definição de metas e objectivos. Tanto assim é que, em 2019, o Centro Social avançará com a expansão da sua Creche, que actualmente comporta 26 crianças, e passará a ter capacidade para 40. É através da organização de vários eventos, de angariação de fundos e de convívio, que o Centro abre as portas à população e a chama para perto de si. Em entrevista, Joaquim Cardoso, Presidente do Conselho de Administração, traça as metas para o futuro.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.