CERCI Lamas e Centro Social de Souto recebem apoio financeiro da autarquia

Na área da ação social

No âmbito do Programa de Apoio às Pessoas Coletivas de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou recentemente a atribuição de um apoio financeiro para a aquisição de veículos novos, no valor global de 23 300 euros, à CERCI Lamas e ao Centro Social de Souto.

À CERCI Lamas, a Câmara da Feira atribuiu uma verba de 11 650 euros destinada à aquisição de uma nova viatura de nove lugares, com adaptação para cadeiras de rodas. Com esta nova viatura fica reforçado o transporte diário com as devidas condições de segurança e conforto dos cerca de 100 utentes com deficiência grave de toda a zona norte do concelho.

