Cercifeira abre as portas à comunidade

A edição de 2017 do Dia Aberto à Comunidade protagoniza a terceira repetição da iniciativa por parte da Cercifeira, que através da abertura de portas pretende dar o conhecer o trabalho desenvolvido pelos seus utentes, bem como desvendar todas as suas valências e respostas sociais, para rectificar a ideia “errada” que muitas vezes, quem olha de fora, constrói. “Queremos que a comunidade saiba quem é a Cerci, o que faz, o que funciona, quais são os serviços que presta. Esta abertura acontece não só no nosso edifício sede, mas em todos os espaços que são da nossa responsabilidade. Ás vezes as pessoas têm uma ideia errada daqueles que são os nossos utentes, as pessoas com deficiência, e quando chegam cá ficam muito admirados com o que estas pessoas conseguem fazer. Estamos aqui inseridos no meio da cidade, e muitas vezes as pessoas passam cá, sabem que estamos cá, perto do cemitério e da igreja, mas não sabem o que fazemos dentro destas portas” – afirma Raquel Queirós, directora técnica do Centro de Actividades Ocupacionais (CAO). Da dezena de respostas sociais protagonizadas pela Cercifeira, destacam-se o Centro de Actividades Ocupacionais, a prestação de serviços à infância em Macieira de Souto, o Lar residencial e a Formação Profissional.

