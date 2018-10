Cerimónia de Abertura do Ano Letivo no ISVOUGA

Um auditório repleto de jovens recebeu, no dia 26 de setembro, a Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 2018/19 do ISVOUGA, onde não faltaram os representantes dos órgãos de gestão do instituto, fundadores, membros do Conselho de Administração e das empresas e outras entidades que ao longo de anos têm trabalhado em parceria com a mesma, bem como docentes e outros públicos.

Na referida cerimónia, que contou com uma mensagem de boas-vindas e de apresentação dos serviços de apoio ao estudante, por parte da Diretora, Profª. Doutora Teresa Leão, houve ainda lugar à entrega de prémios de mérito, iniciativa de caráter anual, a estudantes com bom desempenho académico e diplomados das diferentes licenciaturas, pela Colep, Corticeira Amorim, Sintética, Filosoft, Banco Santander Universidades, Wall Street English, Agência Lei e DGES-Direção Geral do Ensino Superior. Os prémios atribuídos pelas respetivas empresas e entidades visaram: finalistas da licenciatura em Engenharia da Produção Industrial (com o Prémio ENI Project: Melhor Projeto e com o Prémio Eni Final: melhor média), o melhor diplomado da licenciatura em Contabilidade, um estudante finalista de Contabilidade, o melhor diplomado da licenciatura em Engenharia da Produção Industrial, o melhor diplomado da licenciatura em gestão de empresas, o melhor diplomado da licenciatura em marketing, publicidade e relações públicas, o melhor diplomado da licenciatura em solicitadoria, bem como, o melhor diplomado de todos os diplomados, apurado de entre as várias licenciaturas.

