CHEDV anuncia linha de apoio à amamentação

Linha telefónica deverá entrar em funcionamento até ao final do ano

A administração do Centro Hospital do Entre Douro e Vouga (CHEDV) – que gere os hospitais de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira – revelou, na passada quinta-feira, que vai criar uma linha telefónica de apoio à amamentação.

O anúncio verifica-se no contexto da Semana Mundial do Aleitamento Materno e o objetivo é incentivar a amamentação com recurso a leite materno, sensibilizando para isso não apenas as mães, mas também outros familiares próximos ao bebé