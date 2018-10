CHEDV assinala Dia Mundial da Saúde Mental

“O Jovem e a Saúde Mental Num Mundo em Mudança” é o tema do ciclo de workshops lançado no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV). Este ciclo formativo surge da colaboração de diversas valências do Departamento de Saúde Mental do CHEDV (Unidade de Pedopsiquiatria e de Psicologia, nomeadamente a Psicologia infantil, Consulta do Jovem Adulto e programa de 1º Episódio Psicótico) como resposta à necessidade de sensibilizar para as diversas patologias no âmbito da saúde mental que afetam desde a criança ao jovem adulto e, também, da necessidade de lutar contra o estigma, crenças e mitos que existem relativamente as estas patologias. Na sessão de abertura do Ciclo Formativo esteve presente o Presidente do Conselho de Administração do CHEDV, Dr. Miguel Paiva, que realçou o valor do trabalho da equipa do Departamento de Saúde Mental do Centro Hospitalar e da importância da manutenção das boas relações de trabalho com os ACES da região, o que permite uma oferta de cuidados de saúde integrada e de melhor qualidade.

