CHEDV irá receber 65 médicos internos no próximo ano

Número de vagas é dos mais elevados da Região Norte

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) terá disponível 65 vagas para os recém-licenciados em medicina que vão entrar em 2020 no internato do ano comum, para fazer a formação geral. O Internato Médico é composto pelo Ano Comum, período de formação geral onde o médico tem oportunidade de passar por várias especialidades, com o objectivo de integrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da sua formação pré-graduada na prática clínica diária – a que se segue um período de especialização que poderá durar entre 4 e 6 anos. O CHEDV possui uma tradição formativa há vários anos, realçada pela qualidade da sua equipa médica, com muitos doutorados em várias especialidades, o que torna o CHEDV num dos hospitais mais procurados pelos jovens médicos.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.