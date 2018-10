CHEDV vai criar Unidade de Hospitalização Domiciliária

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) vai criar, a partir do próximo dia um de Novembro, uma unidade de Hospitalização Domiciliária que irá permitir que os doentes possam ser internados em suas casas.

Este modelo é uma alternativa ao internamento convencional proporcionando assistência contínua e coordenada aos doentes que, requerendo internamento, cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos que permitam a sua hospitalização no domicílio, sob a responsabilidade dos profissionais de saúde que constituam a Unidade, com a concordância do cidadão e da família.

A equipa do projeto será composta por dois médicos, cinco enfermeiros, um farmacêutico e um assistente social e estarão disponíveis para o doente 24 horas por dia numa iniciativa que, numa fase inicial, se restringirá apenas a cinco pacientes e ao concelho de Santa Maria da Feira mas que se poderá expandir até 15 camas.

