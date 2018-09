CHEVD é pioneiro no País

Foi na passada quarta-feira, 19 de Setembro, que a Secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, presidiu a apresentação do primeiro Centro de Responsabilidade Social Integrado (CRI) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que irá funcionar no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV).

O CRI apresentado desenvolverá as suas actividades com enfoque na área da obesidade, surgindo na sequência da Portaria recentemente publicada pela Secretária de Estado da Saúde, através do qual se reformulou o Programa de Tratamento Cirúrgico da obesidade, tendo passado a integrar novos procedimentos e a permitir aos hospitais do SNS que remunerem melhor as suas equipas internas. Santa Maria da Feira recebe, assim, o primeiro CRI criado à luz dos estatutos das Entidades Públicas Empresariais do SNS, publicados em 2017, e o alargamento destas respostas a nível nacional permitirá reorganizar internamente os hospitais, atribuindo aos profissionais de saúde uma maior autonomia e responsabilidade. “Estudos recentes apontam para uma prevalência da obesidade muito próxima dos 30% na população adulta (entre os 25 e os 74 anos), uma valor assustador que a todos nos preocupa. O CHEDV diz presente no combate à pandemia do Seculo XXI, como a OMS qualificou este grave problema de saúde pública” – afirma Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, e acrescenta – “Mas este é também um dia feliz porque sentimos que ele representa, simbolicamente, o retomar do espírito vanguardista e inovador que está impregnado em todos aqueles que protagonizaram uma das mais bonitas histórias da história do nosso querido Serviço Nacional de Saúde: o nascimento, há quase 20 anos, do Hospital de S. Sebastião”.

