Cinco anos de Cineteatro António Lamoso

Mais de 130 mil espectadores presentes em 681 atividades culturais

Novos artistas e talentos consagrados animaram o Cineteatro António Lamoso ao longo destes cinco anos, em áreas como a música, dança, teatro, ilusionismo, novo circo e muitas outras. A internacionalização acompanhou em crescendo a programação cultural e as famílias foram prioridade com oficinas, espetáculos e um serviço de babysitting que ganha cada vez mais adeptos.

A 11 de janeiro de 2015, a carismática sala de espetáculos de Santa Maria da Feira abria portas completamente renovada e com uma programação regular e diversificada. A intervenção no interior e na fachada permitiu reorganizar e qualificar os espaços, dotando o equipamento de novas valências, mais conforto, soluções de mobilidade, melhores condições acústicas e flexibilidade de opções cénicas. Uma empreitada que representou um investimento de cerca de 1,1 milhão de euros, financiado em 85% por fundos comunitários. Cinco anos depois, o balanço não poderia ser mais positivo.

O Cineteatro António Lamoso acolheu 130.741 espectadores num total de 681 atividades culturais, 25 das quais com componente internacional. 2019 foi, aliás, o ano recorde da programação internacional com 9 propostas apresentadas a público no equipamento municipal. Entre 2015 e 2019, as opções de programação dividiram-se maioritariamente pelas disciplinas artísticas da Música (31,2%), Teatro (14,3%) e Dança (8,3%). Das 681 atividades totais, 319 foram promovidas em coprodução com artistas locais (47) e associações culturais (37) do concelho, alcançando estas um total de 51.697 espectadores.

