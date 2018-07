Cincork: 3º Lugar no InSchools 2018

O carro em cortiça da equipa Cincork Next, em representação do Cincork e do CTCOR – Centro Tecnológico da Cortiça, obteve o 3º lugar na classificação geral do Desafio Tecnológico 4×4 inSchools 2018, que decorreu no passado dia 12 de julho no Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão.

A equipa de jovens engenheiros do Cincork Next ainda obteve mais três prémios que acrescentam valor ao projeto desenvolvido: Prémio Reboque em Pista, Prémio Apresentação Verbal e Prémio Redes Sociais.

A Cincork Team também participou neste evento com outro carro fabricado em cortiça, tendo sido distinguida com o Prémio Pista Mais Rápido.

