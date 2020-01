Cineclube retoma atividade com programação regular

No último domingo de cada mês

No ano do seu 25.º aniversário, o Cineclube da Feira trará, com uma cadência mensal, o melhor da atividade cinematográfica, aproximando públicos e reunindo em Santa Maria da Feira realizadores, cinéfilos e críticos.

Um quarto de século é a data redonda que o Cineclube da Feira comemora em 2020. Para celebrar a efeméride, a atividade será retomada através de uma programação regular de cinema. Mensalmente, o melhor da atualidade cinematográfica, momentos disruptivos e reflexo de 25 anos a aproximar públicos encontrarão casa na Biblioteca Municipal, reunindo realizadores, cinéfilos e críticos que expuseram e debateram alguns dos temas de pertinência na contemporaneidade.

