Cineteatro recebe ‘Memórias de Lúcia’

Teatro musicado pelo Orfeão da Feira

Inspirado pela fé do encenador, Joaquim Teixeira, o espetáculo ‘Fátima – Memórias de Lúcia’ tem lugar no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, no dia 11 de maio, pelas 21h30, revisitando o livro da história da célebre pastorinha.

“Há cerca de um ano, quando fui a Fátima, vi na biblioteca o livro ‘Memórias de Lúcia’ e foi aí que tudo começou”, conta o encenador Joaquim Teixeira que desenvolveu, a partir da obra sobre a afamada pastorinha, um teatro musicado com o cunho do Orfeão da Feira que estreia no dia 11 de maio, às 21h30, no Cineteatro António Lamoso.

